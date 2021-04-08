МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Средняя ставка по банковскому вкладу сейчас составляет около 5,50 — 6%. Чтобы вернуть деньги на вклад есть смысл дождаться средней ставки на уровне 8-9%, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Антон Рогачевский.

"На текущий момент перспектив вложения во вклады не видно. Объясняется всё довольно просто: сейчас у банков нет потребностей в быстрых деньгах, свободных средств хватает, из этого вытекают низкие ставки по вкладам", — указывает финансист.

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По словам Рогачевского, такое положение вещей, естественно, не устраивает клиентов. Они уходят в поисках реинвестирования в более прибыльные финансовые инструменты.

"Остаëтся вопросом, когда стоит возвращаться к данному инструменту. На мой взгляд, стоит дождаться средней ставки на уровне 8-9% при условии, конечно, снижения инфляции", — заключил эксперт.

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