МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Каждый из нас когда-то занимал деньги или давал в долг. Если речь идёт о займе родственникам или знакомым, это часто заканчивается печально: невозвратом средств и испорченными отношениями. К тому же довольно сложно давать деньги под проценты, особенно близким людям, а ведь хотелось бы, чтобы они работали и приносили доход. Об этом рассказала агентству "Прайм" финансовый советник Анна Харченко. Зачем у россиян забирают монеты и стоит ли их отдавать

По ее словам, те, кто умеет копить деньги, знают, что их можно отнести под проценты в банк — такие вложения безопасны и процент фиксируется. Если сумма крупная, стоит обратить внимание на системно значимые банки и сумму, возврат которой гарантирует государство — это 1,4 миллиона рублей. Однако проценты по вкладам сегодня довольно низкие.

Заработать гораздо больше можно на рынке ценных бумаг, который регулируется Банком России и Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ. Деньги будут храниться безопасно и прозрачно у брокера, который является профессиональным участником рынка и имеет соответствующую лицензию.

"Брокеры — это не жадные рвачи из фильма "Волк с Уолл-стрит". Это всем знакомые Сбер, Альфа, ВТБ, Тинькофф и другие финансовые компании, а точнее, их инвестиционные подразделения", — поясняет специалист.

Мы можем дать в долг государству или компаниям и заработать от 5% до 9% годовых в зависимости от выбранной компании и срока вложений. Минимальная сумма лота — всего одна тысяча рублей, вопреки распространённым заблуждениям, что инвестировать нужно более серьезные суммы.

"Облигации в долларах могут дать в среднем от 1% до 3%, что намного выше депозита. Можно и выше, но тогда есть риск дефолта и невозврата денег. Стоит быть внимательными и не жадничать с высокодоходными бондами", — указывает Харченко.

Есть способ заработать ещё больше, но здесь доходность можно лишь прогнозировать — речь идёт об акциях. В этом случае вы отдаёте деньги не в долг, а покупаете часть бизнеса — рассчитывать можно на 10-30%. Финансист объяснил, как заработать миллионы на "волшебном проценте"

По словам эксперта, на 10 тысяч рублей можно сформировать целый портфель: собрать бумаги нескольких компаний. Стать инвестором сначала на небольшую сумму будет "очень хорошим решением", считает финансист.

"Тем, кто сейчас в долгах или никак не может выбраться из порочного круга жизни "от зарплаты до зарплаты" это поможет изменить мышление, погасить кредиты и накапливать деньги. Ведь стать совладельцем "Лукойла" или Coca-Cola приятнее, чем жить в кабале. А тем, кто уже держит в банковских депозитах крупную сумму, мини-портфель позволит изучить ценные бумаги с незначительной суммы, чтобы потом безопасно вкладывать уже солидный капитал", — подытожила Харченко.