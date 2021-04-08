МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Избыток сахара и трансжиров может привести к болезни Альцгеймера, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. 

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По словам врача, для ментального здоровья человека здоровое питание имеет большое значение.

"Если нарушено питание, например, избыток сахара, трансжиров приводит к повышению хронических воспалительных процессов в организме, что повышает риск развития возрастного снижения памяти, "мнестико-интеллектуального дефицита". Оптимальное питание, ограничение сахара, трансжиров, наоборот снижает данные риски. Свежие сезонные ягоды, фрукты — источники антиоксидантов и флавоноидов, которые могут способствовать снижению риска развития деменции, болезни Альцгеймера. Полиненасыщенные жирные кислоты в составе жирных сортов рыбы, орехов могут снизить риск развития когнитивного дефицита", — рассказала Стародубова.

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