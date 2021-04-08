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Диетолог рассказал, что может привести к болезни Альцгеймера
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Избыток сахара и трансжиров может привести к болезни Альцгеймера, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. По словам врача,... ПРАЙМ, 08.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Избыток сахара и трансжиров может привести к болезни Альцгеймера, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
По словам врача, для ментального здоровья человека здоровое питание имеет большое значение.
"Если нарушено питание, например, избыток сахара, трансжиров приводит к повышению хронических воспалительных процессов в организме, что повышает риск развития возрастного снижения памяти, "мнестико-интеллектуального дефицита". Оптимальное питание, ограничение сахара, трансжиров, наоборот снижает данные риски. Свежие сезонные ягоды, фрукты — источники антиоксидантов и флавоноидов, которые могут способствовать снижению риска развития деменции, болезни Альцгеймера. Полиненасыщенные жирные кислоты в составе жирных сортов рыбы, орехов могут снизить риск развития когнитивного дефицита", — рассказала Стародубова.
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