МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Избыток сахара и трансжиров может привести к болезни Альцгеймера, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. Ученые раскрыли преимущества раннего завтрака

По словам врача, для ментального здоровья человека здоровое питание имеет большое значение.

"Если нарушено питание, например, избыток сахара, трансжиров приводит к повышению хронических воспалительных процессов в организме, что повышает риск развития возрастного снижения памяти, "мнестико-интеллектуального дефицита". Оптимальное питание, ограничение сахара, трансжиров, наоборот снижает данные риски. Свежие сезонные ягоды, фрукты — источники антиоксидантов и флавоноидов, которые могут способствовать снижению риска развития деменции, болезни Альцгеймера. Полиненасыщенные жирные кислоты в составе жирных сортов рыбы, орехов могут снизить риск развития когнитивного дефицита", — рассказала Стародубова.

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