МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Сотрудникам, работающим в офисах, снять защитные маски можно будет, когда все сотрудники провакцинируются или переболеют, заявил в эфире радио Sputnik академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Голикова допустила рост заболеваемости коронавирусом в России

По его словам, офисы являются "довольно специфическим" местом, особенно оборудованные внутренней вентиляций, которая может играть определенную роль в передаче некоторых возбудителей инфекции.

Вместе с тем, возможность отмены масочного режима на рабочих местах, как уточнил академик, будет зависеть от общей эпидемической ситуации.

Самый высокий уровень заражения коронавирусной инфекцией отмечается в закрытых помещениях, независимо от того, офисы это или магазины. Поэтому, уверен Покровский, пока на работе еще нужно носить защитные маски, чаще мыть руки и пользоваться санитайзерами.

"В помещениях наиболее тесное общение между людьми и слабое пока еще проветривание. Поэтому, конечно, во всех помещениях по-прежнему необходимо носить маски, не забывать мыть руки, потому что какое-то значение в передаче коронавируса имеют и предметы. Важно помнить, что эпидемия вовсе не закончилась, сейчас гораздо больше случаев, чем было у нас в какой-то промежуточный летний период прошлого года. Вспышка может произойти в любом месте и в любое время", – отметил он.

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