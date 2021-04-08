МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Репчатый лук обладает уникальными свойствами, рассказал в эфире радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский. Диетолог рассказал, что может привести к болезни Альцгеймера

"Недаром на Руси говорили "лук – от семи недуг". Насыщенность лука витаминами, микроэлементами, фитонцидами позволяет утверждать, что это уникальный продукт по своей пользе, суперфуд. Это и поддержка иммунитета, и благотворное влияние на систему пищеварения, и на сердечно-сосудистую систему", — сказал он.

По словам врача, за счет оптимального сочетания витаминов и микроэлементов лук поддерживает работу сердца, а также благотворно влияет на нервную систему. Кроме того, лук может оптимизировать, активизировать работу головного мозга.

Лук хорошо сочетается с другими овощами и с зерновыми культурами. При этом употреблять продукт лучше в свежем виде, посоветовал диетолог.

"Зачастую лук варят или жарят, но при этом большинство полезных свойств лука теряется. Это продукт, который нужно употреблять в свежем виде, именно так вы обеспечите пользу", – сказал Бобровский.

Однако у этого продукта могут быть противопоказания.

"Фитонциды, которые содержатся в луке, могут раздражать стенки желудка, пищевода, поэтому здесь могут быть противопоказания. При отсутствии воспалений со стороны ЖКТ, в первую очередь гастрита, лук можно есть каждый день", – уточнил Бобровский.

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