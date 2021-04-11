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Неисправный самолет успешно приземлился в Сочи
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Вылетевший в Санкт-Петербург самолёт успешно приземлился обратно в международном аэропорту Сочи, причиной стала разгерметизация кабины, сообщили в пресс-службе воздушной гавани... ПРАЙМ, 11.04.2021
самолет, сочи, общество , новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СОЧИ, 11 апр — ПРАЙМ. Вылетевший в Санкт-Петербург самолёт успешно приземлился обратно в международном аэропорту Сочи, причиной стала разгерметизация кабины, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
"Рейс АК "Азур Эйр", экипаж которого после взлета по маршруту Сочи — Пулково сообщил о разгерметизации кабины, благополучно приземлился 22:24 в А/П Сочи. На борту 190 пассажиров", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в аэропорту все службы были приведены в состояние повышенной готовности.
"Подразделения СПАСОП ожидали воздушное судно в вместе приземления. Воздушное судно установлено на стоянку", — уточнили в пресс-службе.
Также сообщается о том, что пострадавших нет.
Ранее у самолета, вылетевшего из Сочи, произошла разгерметизация кабины