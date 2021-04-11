СОЧИ, 11 апр — ПРАЙМ. Вылетевший в Санкт-Петербург самолёт успешно приземлился обратно в международном аэропорту Сочи, причиной стала разгерметизация кабины, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Россияне скупили элитную недвижимость в Сочи

"Рейс АК "Азур Эйр", экипаж которого после взлета по маршруту Сочи — Пулково сообщил о разгерметизации кабины, благополучно приземлился 22:24 в А/П Сочи. На борту 190 пассажиров", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в аэропорту все службы были приведены в состояние повышенной готовности.

"Подразделения СПАСОП ожидали воздушное судно в вместе приземления. Воздушное судно установлено на стоянку", — уточнили в пресс-службе.

Также сообщается о том, что пострадавших нет.

Ранее у самолета, вылетевшего из Сочи, произошла разгерметизация кабины