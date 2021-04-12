МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Российские туроператоры снижают цены на пакетные туры в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом на своем сайте сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туроператора Space Travel.

Эксперт рассказал, как купить тур дёшево и без обмана

"Благодаря специальным туроператорским тарифам, полученным у перевозчика, и эксклюзивным контрактам со многими отелями ОАЭ, выгода по сравнению с рядом конкурентов может сейчас доходить до 500 долларов на человека за тур", — сказал представитель туроператора Space Travel. Компания уже забронировала 20 туров по специально цене из Москвы, еще 30 — из Самары и Казани.

По данным разных исследований, россияне, планирующие отдых в Эмиратах, рассчитывают на сумму для отдыха от 115 до 190 тыс рублей.