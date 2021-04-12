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Россиянам рассказали, как сэкономить на отдыхе в Дубае
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Российские туроператоры снижают цены на пакетные туры в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом на своем сайте сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на... ПРАЙМ, 12.04.2021
атор, отдых, российские туристы, отпуск, туризм, новости, бизнес, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Российские туроператоры снижают цены на пакетные туры в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом на своем сайте сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туроператора Space Travel.
Теперь можно будет поехать в Дубай по низким ценам из Москвы, Екатеринбурга, Самары, Казани, Махачкалы, Ростова-на-Дону и Минеральных вод.
"Благодаря специальным туроператорским тарифам, полученным у перевозчика, и эксклюзивным контрактам со многими отелями ОАЭ, выгода по сравнению с рядом конкурентов может сейчас доходить до 500 долларов на человека за тур", — сказал представитель туроператора Space Travel. Компания уже забронировала 20 туров по специально цене из Москвы, еще 30 — из Самары и Казани.
По данным разных исследований, россияне, планирующие отдых в Эмиратах, рассчитывают на сумму для отдыха от 115 до 190 тыс рублей.