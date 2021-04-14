МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Количество москвичей, желающих привиться от коронавирусной инфекции COVID-19, выросло после вакцинации президента РФ Владимира Путина, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Johnson & Johnson отложила применение вакцины в Европе

Глава государства вакцинировался 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что "обезьянничать" необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это несложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник сообщил, что о вакцинации от коронавируса вторым уколом президент сообщит сам.

"Число желающих вакцинироваться в столице после того, как прививку сделал президент, резко выросло, особенно в первые три дня после его вакцинации. Ежедневное количество вакцинировавшихся в эти дни в столице выросло в четыре раза… с 8000 до 30 000", — пишет издание со ссылкой на собеседника, близкого к столичной мэрии.

Подчеркивается, что сейчас число вакцинирующихся стабилизировалось примерно на 15 тысячах в день.

Еще один собеседник издания, близкий к администрации президента, отмечает, что рост желающих вакцинироваться может быть также связан со стартом информационной кампании по вакцинации.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова так же сообщала, что количество граждан, желающих пройти вакцинацию, резко увеличилось.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

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