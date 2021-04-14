МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Россияне в марте нарастили траты за одно посещение клиники по сравнению с мартом прошлого года на 14% — до 2 777 рублей, наиболее популярными врачами у россиян являются гинеколог, дерматолог, невролог, лор, терапевт, говорится в исследовании компании "Эватор" и сервиса "СберЗдоровье", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Врач рассказал, как продлить молодость

"Россияне стали больше тратить на лечение в клиниках. Средняя сумма затрат россиян за одно посещение за год увеличились на 14% до 2 777 рублей. Спрос на услуги вырос на 12%", — выяснили эксперты.

При этом в столичных клиниках средняя сумма затрат пациентов выросла по сравнению с прошлым годом на 27% до 5 833 рублей, хотя москвичи стали реже обращаться за платными услугами — число чеков уменьшилось на 2%. В Санкт-Петербурге средний чек поликлиник вырос сильнее — на 25%, до 5 491 рубля. Среднее число чеков также увеличилось — на 11%.

Наиболее часто посещаемыми специалистами в марте стали гинеколог, дерматолог, невролог, лор, терапевт. В то же время самый значительный прирост "популярности" у пациентов в марте пришелся на стоматологов, травматологов, нейрохирургов, неврологов и кардиологов. Например, спрос на услуги стоматологических клиник вырос за год на 12%, а средний чек — на 8% до 6 855 рублей.

Кроме того, в прошлом месяце россияне стали чаще делать анализы и тратить на них больше средств, чем в прошлогоднем марте. Так, размер средних трат в медицинских лабораториях увеличился к прошлому году на 17% до 2 289 рублей, а спрос на эти услуги увеличился на 10% по сравнению с мартом 2020 года, подсчитали эксперты.

"В начале 2021 года поток клиентов в клиники снова начал расти. Это объясняется тем, что в марте прошлого года уже начали вводиться ограничения из-за коронавируса, а к началу весны 2021 года они, наоборот, ослаблялись. На фоне роста числа очных приемов не снижается спрос и на телемедицинские консультации, количество которых по-прежнему растет более чем в два раза год к году. Такому формату общения с врачом доверяет все больше пациентов из-за удобства и стоимости", — отметил гендиректор "СберЗдоровья" Анатолий Зингер.

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