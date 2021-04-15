МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Есть перечень основных способов "попасть" на штраф, если вы являетесь дачником. Самый "лучший" — начать сжигать мусор или разводить костры для других целей на дачном участке, если последний для этого не оборудован. Об этом рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

По его словам, штрафы за это последуют "достаточно серьезные" — 2-3 тысячи рублей. "Причем никто не должен с полицией на ваш участок проникать. Достаточно, чтобы данное нарушение засвидетельствовал сотрудник МЧС через забор", — указал юрист. Дачников оштрафуют за "неправильную" картошку

Запрещено также закапывание неразлагаемых отходов, чем часто грешат граждане. Если вас за этим поймают, то последуют штраф — от 1 до 2 тысяч рублей.

Также следует помнить, что нельзя просто так "взять и срубить" деревья. "Если вы занимаетесь незаконной вырубкой леса, то вам грозит не только штраф, но и вполне реальный срок — так что ходить с пилой в соседний лес категорически не рекомендую", — сказал Петропольский.

Нельзя заниматься и тем, что в нашей стране называют словом "прирезка". Многочисленные компании, занимающиеся межеванием, предложат вам заняться прирезкой, рассказав, что это возможно в рамках 30% земельного участка. "Помните, что это называется не прирезка, а самозахват земель", — предупреждает эксперт.

"Так, если вы, например, прирежете себе чью-то землю, то даже, если там ничего не росло, а вы это засеяли, вам грозит ответственность в соответствии с российским законодательством", — сказал он.

Что касается перерасхода воды, то запрещено выкачивать более ста кубометров воды в сутки без лицензии, однако мало кто из дачников на это способен, потому что бытовой насос "просто не справится с такой нагрузкой". Однако все-таки, если вы решили заняться промышленной добычей воды, вас оштрафуют на сумму от трех до пяти тысяч.

Естественно, если вы нарушаете права других собственников, например, обильно поливаете свой земельный участок и затапливаете соседний или решили бульдозером утрамбовать газон, и треснул соседский дом, то тоже можете "попасть" на штраф. Российским дачникам грозит новый штраф

К довольно частым нарушениям относится установка глухих заборов и посадка слишком близко к ним деревьев. Юрист напоминает, что деревья выше 15 метров нельзя сажать ближе трех метров от забора, среднерослые, не более 10 метров — ближе двух метров, и кустарники — ближе одного метра от забора. В противном случае возможен штраф или предписание их вырубить.

Эксперт напомнил также, что наказать дачников могут и за шум в неположенное время: часы тишины действуют не только в квартирах, но и на дачах. Соответственно запрещено шуметь с 22 до 6 утра по будням, а в выходные — с 23 до 9. Штрафы, правда, за это нарушение небольшие — от 100 до 500 рублей.

Запрещено и возведение слишком высокого глухого забора. Помните, что лицевой забор может быть высотой не выше двух метров, а между участками — не выше 1,7 метров, причем светопрозрачность должна составлять не менее 50% по всей высоте. Таким образом нельзя от соседей отгородиться глухим забором.

"И наконец, разведение на дачах крупного рогатого скота, чем у нас часто грешат в Подмосковье — за это тоже может быть выписан штраф или наложен запрет. В любом случае соседи должны давать письменное согласие на то чтобы вы этим занимались", — заключил юрист.