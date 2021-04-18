МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Многие люди при обнаружении у себя симптомов возможного заболевания пренебрегают визитом к врачу, "назначая" себе лекарства самостоятельно. Почему не стоит применять лекарственные препараты без предварительной консультации с доктором, и чем это может быть опасно, рассказал агентству "Прайм" врач общей практики Европейского Медицинского Центра Мохамед Али Вуада. Эксперт рассказал, как распознать лекарство-подделку

Большая часть людей считает, что самым простым способом вылечить какое-либо заболевание является самолечение — ведь сегодня "так просто определить свой диагноз и тактику терапии с помощью интернета".

"Кому-то это действительно удаётся, но крайне редко, чаще всего люди ошибаются в выборе препаратов. В лучшем случае их приём будет просто бессмысленным, в худшем — нанесёт организму вред", — предупреждает врач.

Антибактериальные препараты, к примеру, очень часто применяют по совету знакомых, которым они помогли. "Безусловно, так делать категорически не рекомендуется", — указывает эксперт. Когда платить не нужно. Как нас обманывают в медклиниках

Во-первых, у вас могут быть хронические заболевания, при которых противопоказано принимать те или иные лекарственные средства. Во-вторых, лекарства могут вызывать аллергические реакции.

Распространено такое явление, как перекрёстная аллергия, то есть аллергия на лекарства из смежных групп. Имея аллергию на один антибиотик, вы можете купить препарат из соседней группы и получить аллергическую реакцию.

"Более того, микробы, которые есть в нашем организме, приобретают определенную резистентность (устойчивость), если пользоваться антибактериальными средствами бесконтрольно. Такой подход очень опасен, поскольку может возникнуть мультирезистентность, и в дальнейшем лечить пациента будет попросту нечем", — отмечает врач.

Стоит также учитывать, что ряд препаратов нельзя применять при беременности или в период кормления. Некоторые лекарства нельзя принимать совместно — они могут блокировать или наоборот усиливать эффект друг от друга. Поэтому в любом случае консультация врача "крайне необходима". Юрист рассказала, как обманывают при проведении КТ и МРТ- исследований

Бывают случаи, когда люди используют "народные" методы лечения, действие которых никак не доказано. Например, многие используют препарат "Мирамистин" для ингаляций через небулайзер. По словам врача, это средство совершенно не предназначено для ингаляций и при подобном применении лишь наносит вред. Не стоит забывать, что многие лекарства в небулайзере просто растворяются — их структура нарушается из-за вибрации, и они перестают действовать.

Очень часто люди используют без назначения врача гипотензивные средства — препараты от повышенного артериального давления.

"Принимать их бессистемно и ситуативно нельзя — это приводит к тому, что, заглушая симптомы, человек долгое время остаётся необследованным, и его проблема лишь усугубляется. Лечение гипертензии обязательно должно назначаться на основе результатов обследования, быть систематическим и регулярным", — убежден эксперт.