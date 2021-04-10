МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Некоторые люди принимают витамины абсолютно бесконтрольно, хотя их недостаточность для организма не такое уж частое явление. Cодержание некоторых витаминов действительно снижено у тех, кто живет в нашей полосе, но таких случаев не очень много. Об этом рассказал агентству "Прайм" медицинский директор сервиса СберЗдоровье Владислав Мохамед Али.

"Если говорить о вреде, который может принести применение различных витаминов и добавок, то, в первую очередь — это токсический и лекарственный гепатиты, то есть воспаление печени из-за приема большого количества лекарств", — отмечает эксперт.

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Вторая проблема, которая может возникнуть — аллергические реакции.

Так, у многих людей на фоне активного приема витамина С в больших количествах во время пандемии появляются высыпания, зуд и другие проявления аллергии. Они никак не связаны с болезнью или другими препаратами — пациенты могли быть абсолютно здоровы, но стали самостоятельно принимать высокие дозы витамина D или С в профилактических целях.

Более того, при превышении дозировок некоторые из витаминов могут быть вредны. Есть определенная симптоматика, которая описана для каждого витамина, поэтому всегда важно ознакомиться с инструкцией, чтобы понять, какие могут быть побочные эффекты.

Эксперт настоятельно не рекомендует использовать витамины в большом количестве. Перед началом приема желательно посоветоваться с врачом, благо сделать это сейчас можно удаленно, используя смартфон или ноутбук.

"Специалист опросит пациента и посоветует, какие препараты лучше принимать в каждой конкретной ситуации. Есть состояния, в которых действительно нужны витамины и микроэлементы. Иногда же стоит сфокусироваться на каком-то конкретном препарате, поскольку сочетание нескольких витаминов может приводить к взаимному подавлению принимаемых веществ. Таким образом, все, что принимает пациент, становится бесполезным", — резюмирует Мохамед Али.