МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Любую воду можно довести до состояния питьевой. Вопрос лишь в том, сколько будет стоить литр такой воды, и какие технологии придется использоваться. Например, современные водоочистительные технологии не защищают воду от антибиотиков и гормонов, поэтому эти вредные вещества содержатся в воде из-под крана даже в крупных городах, рассказала агентству "Прайм" эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова. Вода в бутылках: крупнейшее мошенничество в истории

Казалось бы, самый безопасный вариант — отказаться от водопроводной воды и перейти на воду в бутылках, но и здесь все не так однозначно.

"Так, ученые из Швеции доказали, что человек, который употребляет воду из пластика, значительно повышает свои шансы заболеть раком. До десяти раз увеличивается такая вероятность, если попить из бутылки, которая некоторое время простояла на солнце", — говорит эксперт.

Кроме того, пластик негативно влияет на иммунную систему и функции печени.

Эксперты Росконтроля также установили, что проблема не только в таре, но и в самой воде: в некоторых разновидностях, которые представлены в российских магазинах, количество микробов превышено в 70 раз! Эксперт рассказал, когда вода из-под крана может вызвать онкозаболевания

Также бутилированная вода нередко содержит нитраты и токсичные элементы: например, ртуть и свинец.

По словам Кулешовой, проблема воды из бутылок в том, что она может быть обессоленной: лишенной полезных свойств. Если перед расфасовкой жидкость очищается с помощью обратного осмоса, то она приближается по составу к дистиллированной. В то время как в питьевой воде должны содержаться магний и цинк, необходимые нашему организму.

"Физиологически полноценную воду можно получить дома с помощью фильтров для воды. При этом такая вода будет всегда свежая", — подытожила биохимик.