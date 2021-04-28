МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Смартфон в наших реалиях — это не просто средство связи, а средоточие личной жизни и работы для многих людей, в котором хранятся важные фото и видео, документы, контакты, доступ к банковским счетам. Поэтому если телефон сломался, и его нужно нести в ремонт, стоит предпринять несколько шагов для защиты личных данных от кражи. Всегда есть вероятность, что в сервисном центре может оказаться недобросовестный сотрудник, рассказал агентству "Прайм" ведущий эксперт АНО "Диалог" Тимофей Ви.

Есть несколько правил, соблюдение которых позволит защитить личные данные и денежные средства в случае, если телефон пришлось сдать в ремонт.

Прежде всего необходимо выбирать надёжный сервисный центр.

"Когда смартфон сломался, первым делом мы пытаемся найти ближайший пункт по починке телефона. Это действие не совсем верное: в первую очередь нужно обратить внимание на отзывы и репутацию сервиса или отдельно взятого мастера. Попробуйте узнать у знакомых, как и с каким результатом им чинили гаджеты. Если в центре ремонта просили передать пароли от устройства или оставить сим-карту, это должно насторожить", — отметил эксперт.

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Конечно, когда телефон "умер", перенести свои данные на другой носитель уже не получится, поэтому такая мера — скорее профилактическая. Делайте резервное копирование время от времени. "А уже в центре ремонта попросите стереть все данные, не давая пароль от телефона, ведь после возвращения гаджета в ваши руки всю информацию можно будет восстановить", — сказал специалист.

Эта функция есть на айфонах, макбуках и айпадах по умолчанию, а для владельцев устройств с операционной системой Android следует не подключать режим "отладка через USB".

Эксперт советует не забывать ставить сложные пароли на важные папки и приложения: даже при поломке телефона их нельзя будет обойти. А в банковском приложении обязательно нужно использовать двухуровневую аутентификацию по номеру телефона.

Также перед ремонтом следует вынуть сим-карту. Как правило, большинство банковских операций совершается с подтверждением через код, который направляется смс-сообщением, поэтому нельзя отдавать сим-карту в руки посторонних людей, даже если пришлось сдать телефон в ремонт.

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Важно также запомнить IMEI-код. Он отображается на самом устройстве или в его настройках, важно скопировать номер перед сдачей в ремонт. "Такое действие поможет, в случае чего, проверить подлинность переданного вам обратно гаджета", — указал специалист.

Прежде чем отдавать в руки мастеру смартфон, спросите его о гарантийном талоне или любом другом документе, который подтверждает факт передачи гаджета от вас в сервис. Это сделает легальными все последующие шаги, которые вы предпримите, если заподозрите мошенничество или недобросовестные действия.

"Если по каким-то причинам вы отдавали гаджет в ремонт без пароля, или назвали его мастеру, после возвращения телефона необходимо сменить все пароли доступа на устройстве, в том числе в каждое приложение, особенно это касается банковских", — заключил Тимофей Ви.



