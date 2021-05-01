МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Эпидемиологичская ситуация в России стабилизируется, но еще остается напряженной, расслабляться пока рано, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Попова рассказала, сколько держится иммунитет после вакцинации от COVID

"Эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется, мы видим, что заболеваемость в последние месяцы постепенно снижается… Тем не менее эпидситуация еще напряженная, а значит расслабляться преждевременно", — сказала Пшеничная.

Она уточнила, что для текущего этапа эпидемического процесса в России характерно волнообразное течение, когда снижение заболеваемости может сменяться небольшим подъемом.

По словам Пшеничной, как будет развиваться ситуация, во многом зависит от приверженности противоэпидемическим правилам. Очень важно продолжать соблюдать все меры предосторожности — по возможности избегать многолюдных мест, соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты и антисептики, подчеркнула она.

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