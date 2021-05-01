2021-05-01T07:08:27+03:00
2021-05-01T07:08:27+03:00
2021-05-01T07:08:27+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210501/833587459.html
В Роспотребнадзоре ситуацию с коронавирусом все еще считают напряженной
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Эпидемиологичская ситуация в России стабилизируется, но еще остается напряженной, расслабляться пока рано, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической... ПРАЙМ, 01.05.2021
коронавирус, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83350/32/833503211.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83350/32/833503211.jpg
https://1prime.ru/images/83350/32/833503210.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83350/32/833503210.jpg
https://1prime.ru/images/83350/31/833503197.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83350/31/833503197.jpg
https://1prime.ru/society/20210430/833586344.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Эпидемиологичская ситуация в России стабилизируется, но еще остается напряженной, расслабляться пока рано, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется, мы видим, что заболеваемость в последние месяцы постепенно снижается… Тем не менее эпидситуация еще напряженная, а значит расслабляться преждевременно", — сказала Пшеничная.
Она уточнила, что для текущего этапа эпидемического процесса в России характерно волнообразное течение, когда снижение заболеваемости может сменяться небольшим подъемом.
По словам Пшеничной, как будет развиваться ситуация, во многом зависит от приверженности противоэпидемическим правилам. Очень важно продолжать соблюдать все меры предосторожности — по возможности избегать многолюдных мест, соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты и антисептики, подчеркнула она.
Читайте также:
Росстат опубликовал данные по смертности от коронавируса в марте