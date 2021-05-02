МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Помимо наследства в случае смерти близкого человека можно получить дополнительные выплаты. Во-первых, право на пенсию по случаю потери кормильца получают нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении умершего. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Марина Филиппова. Миронов предложил передавать пенсию по наследству

"По общему правилу право на пенсию имеют дети, родители, супруги, умершего, а также его дед и бабушка, братья, сестры, внуки, если нет лиц, на которых законом возложена обязанность по их содержанию", — указывает эксперт.

Размер этой пенсии определяется по числу пенсионных баллов, накопленных умершим в системе обязательного пенсионного страхования, либо исходя из размера его денежного содержания в отношении членов семей военнослужащих, либо в твердой сумме.

Во-вторых, если умерший был включен в систему финансирования накопительной пенсии (это касается лиц 1967 года рождения и моложе, а при некоторых условиях — мужчин 1952 и женщин 1957 года рождения и моложе), имеет средства пенсионных накоплений на специальной части лицевого счета в Пенсионном фонде и не успел обратиться за назначением ему накопительной пенсии, эти средства выплачиваются его правопреемникам. Профессор рассказала, кому повысят пенсии с 1 мая

"Правопреемники могли быть назначены умершим из числа любых лиц, он мог определить также и доли, в которых им будут выплачены средства пенсионных накоплений", — говорит Филиппова.

Если же умерший не сделал такого распоряжения, правопреемниками по закону становятся дети (в том числе усыновленные), супруг и родители, а при их отсутствии — братья, сестры, дед, бабушка и внуки (все — в равных долях). Порядок выплаты этих средств предусмотрен Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ "О накопительной пенсии".

В-третьих, если причиной смерти явился несчастный случай на производстве или профессиональное заболевание, нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении умершего, получают право на единовременную и ежемесячные страховые выплаты. Деньги просто так. Выплаты от государства, о которых вы не знали

Единовременная выплата назначается в размере 1 миллиона рублей и делится между получателями, в число которых входят также родители и супруг умершего (независимо от иждивения и нетрудоспособности) и его несовершеннолетние дети (а учащиеся — до 23 лет). Ежемесячные выплаты назначаются в размере, определяемом заработком умершего.

Наконец, в-четвертых, на основании ст. 10 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, выплачивается социальное пособие на погребение.

Его размер определяется субъектом Российской Федерации, а выплата осуществляется из средств Фонда социального страхования (при погребении работающего лица или несовершеннолетнего члена его семьи), Пенсионного фонда (при погребении неработающего пенсионера) или из бюджета.

"Субъектами Российской Федерации могут быть предусмотрены и иные выплаты в случае смерти член семьи", — заключила эксперт.