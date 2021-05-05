ВАШИНГТОН, 5 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден "надеется и ожидает", что сможет встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в июне. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов о возможности встречи с Путиным во время поездки Байдена в Европу в июне. Блумберг: президентство Байдена сделало богатейших американцев ещё богаче

"Да, я надеюсь и ожидаю, что так и будет. Мы над этим работаем", — сказал Байден.

Ранее Байден предложил Путину провести саммит в Европе для обсуждения двусторонних отношений. В Кремле сообщили, что возможные сроки встречи обсуждаются.