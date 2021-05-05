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Байден "надеется и ждет" встречи с Путиным в июне
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Президент США Джо Байден "надеется и ожидает", что сможет встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в июне. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов о... ПРАЙМ, 05.05.2021
джо байден, владимир путин, сша, россия, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 5 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден "надеется и ожидает", что сможет встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в июне. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов о возможности встречи с Путиным во время поездки Байдена в Европу в июне.
"Да, я надеюсь и ожидаю, что так и будет. Мы над этим работаем", — сказал Байден.
Ранее Байден предложил Путину провести саммит в Европе для обсуждения двусторонних отношений. В Кремле сообщили, что возможные сроки встречи обсуждаются.