МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Предложения пройти якобы бесплатное медицинское обследование, которые все чаще на фоне пандемии стали встречаться в потоке назойливой телефонной рекламы, являются "разводом", чтобы вытащить из людей деньги — об этом в эфире радио Sputnik предупредил заслуженный врач России, член Совета Федерации Владимир Круглый. Россиянам рассказали, как защититься от нового способа мошенничества

"Такие звонки – это просто развод. Это один из способов завлечь людей в свои цепкие руки, чтобы потом раскрутить на деньги. Полностью бесплатным такое обследование не может быть. Цели таких действий понятны. Если обследование бесплатное, то потом вам скажут, что надо оплатить много всего другого. Не заплатив, никто оттуда не уйдет. Когда мне звонят с такими предложениями, я блокирую номера", – сказал он.

Врач посоветовал вместо общения с мошенниками, предлагающими сомнительные услуги, сходить в районную поликлинику и узнать график диспансеризации. К приглашению оттуда следует отнестись внимательно. Профилактика хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и легких, сахарного диабета и онкологии — государственная система, на которую выделяют значительные деньги, подчеркнул Круглый.

"Надо отличать диспансеризацию и профилактические осмотры, которые проводятся в поликлинике по полису ОМС. У каждого человека есть персональный план, за этим следит страховая компания. Мне кажется, в период пандемии это все немного отодвинулось, но такая система существует, она работает. Есть так называемые страховые представители, одной из задач которых является привлечение людей на профилактические осмотры. Они рассылают СМС-оповещения или обзванивают граждан. К этим оповещениям надо внимательно относиться, а приглашения со стороны частных медицинских компаний – это дешевый маркетинговый ход", – предупредил врач.

По словам Круглого, частная медицина тоже может быть качественной, но добросовестные организации не предлагают по телефону свои фактически платные услуги под видом бесплатных.

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