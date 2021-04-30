МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Оформление кредитов "в один клик" – по номеру телефона, без документов и изучения кредитной истории — быстро и удобно, но несет в себе риски безопасности, рассказала в интервью радио Sputnik руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За права заемщиков" Евгения Лазарева. Пайщики жалуются в Генпрокуратуру из-за обмана кредитных кооперативов

По ее словам, многие в таких случаях не вникают в условия предоставления кредита и не проверяют наличие лицензии у кредитной организации. И в итоге они оказываются вынужденными отбиваться от "черных коллекторов", которые приходят взыскивать долг.

"Есть удобство оформления займа, но совершенно нет возможности изучить условия такого кредитования и понять, какая организация эти займы выдает и обладает ли она соответствующей лицензией. Если у нее нет лицензии, то гражданин остается без какой-либо защиты. Он будет обречен на коммуникацию с нелегальными взыскателями. Если он принял решение о кредитовании в таком месте, то может столкнуться с нарушением законодательства. Цифровые технологии быстро развиваются, но важно помнить и о личной безопасности", – рассказала Лазарева.

Другой риск, связанный с получением кредита через онлайн-сервис, – это рост закредитованности.

"Есть важный момент, который связан с оформлением таких кредитов. Там не учитывают, насколько закредитован человек и есть ли у него возможность оплачивать долги. Надо помнить, что есть степень предельной долговой нагрузки, после которой человек перестает справляться", – объяснила Лазарева.

Если "займ до зарплаты" все же необходим, то эксперт советует оформлять его в лицензированной организации, а не на случайном сайте.

"Если действительно есть потребность в быстром кредите, то есть масса микрофинансовых организаций, которые действуют в соответствии с законодательством. Особой сложности получить "займ до зарплаты" на небольшую сумму у человека нет. Важно, чтобы организация была лицензирована. Если у вас возникнут с ней проблемы, то решать их будут в правовом поле", – отметила Лазарева.

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