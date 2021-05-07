МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. В Тунисе, который ранее признавался любимым курортом россиян, на неделю вводят локдаун для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщила радиостанция Mosaique FM со ссылкой на официальное объявление премьер-министра страны Хишама Машиши, прозвучавшее в ее эфире. Ограничения продлятся с 9 по 16 мая. "Победа" в июне откроет три рейса на Кипр

В рамках локдауна в Тунисе изменят время комендантского часа — он будет действовать с 19:00 до 5:00. Помимо этого, в стране будет введен запрет на поездки между городами (за исключением экстренных случаев), запрещены все спортивные и культурные мероприятия, закрыты все рынки и все предприятия, кроме продуктовых магазинов. На неделю будут закрыты все храмы.

Напомним, что с 3 мая власти Туниса обязали всех приезжающих в страну соблюдать недельный карантин. Число зараженных коронавирусом в стране превысило 317 тысяч, умерли от COVID-19 более 11,2 тысяч.