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Ещё одна популярная у россиян страна вводит локдаун
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В Тунисе, который ранее признавался любимым курортом россиян, на неделю вводят локдаун для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщила радиостанция Mosaique FM со... ПРАЙМ, 07.05.2021
локдаун, пандемия, тунис, covid-19, туризм, новости, бизнес, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. В Тунисе, который ранее признавался любимым курортом россиян, на неделю вводят локдаун для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщила радиостанция Mosaique FM со ссылкой на официальное объявление премьер-министра страны Хишама Машиши, прозвучавшее в ее эфире. Ограничения продлятся с 9 по 16 мая.
В рамках локдауна в Тунисе изменят время комендантского часа — он будет действовать с 19:00 до 5:00. Помимо этого, в стране будет введен запрет на поездки между городами (за исключением экстренных случаев), запрещены все спортивные и культурные мероприятия, закрыты все рынки и все предприятия, кроме продуктовых магазинов. На неделю будут закрыты все храмы.
Напомним, что с 3 мая власти Туниса обязали всех приезжающих в страну соблюдать недельный карантин. Число зараженных коронавирусом в стране превысило 317 тысяч, умерли от COVID-19 более 11,2 тысяч.