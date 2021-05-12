МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Практически все приложения на телефоне, особенно скачанные уже после покупки гаджета, используют интернет-трафик. Существуют программы, которые задействуют в работе данные только во время использования приложения, а есть такие, которые пользуются интернетом без вашего уведомления. Чтобы тариф на мобильный интернет не закончился раньше времени, следует учесть несколько моментов, рассказал агентству "Прайм" ведущий эксперт АНО "Диалог" Тимофей Ви.

Даже если количество гигабайт у вас не фиксируются помесячно, многие мобильные операторы замедляют скорость интернета после использования определенного объема данных.

"Это может быть критически важно в ситуации, когда отправка файла или документа должна произойти как можно быстрее", — сказал эксперт.

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Почти всегда, неважно роуминг это или местная сим-карта, интернет предоставляется не безлимитно, он ограничен по объему и стоит на порядок дороже, чем на обычном российском тарифе. "Поэтому чтобы неожиданно не остаться без Instagram в отпуске, имеет смысл следить за расходом интернет-трафика и ограничивать его у наиболее прожорливых приложений", — отметил специалист.

Самый простой и быстрый способ для анализа потребления интернета находится в настройках телефона. На разных операционных системах название немного отличается, но в большинстве случаев — это "Передача данных".

Именно там смартфон сам рассчитывает количество трафика, которые используют различные приложения. Эта информация может предоставляться как списком, — от самого "затратного" потребителя интернета до наименее используемого, — так и графиком.

Таким образом можно понять, куда уходит большая часть трафика, постараться меньше заходить в эти программы или включить функцию передачи данных только по Wi-Fi для наиболее затратных приложений. Также в настройках находится "Умное потребление трафика", с помощью которого можно самостоятельно выбрать временной промежуток, в котором будут работать приложения.

Автообновление приложений и операционной системы в целом — это также сильная нагрузка на мобильный интернет. "Отключите автоматические обновление и "апдейтите" телефон и установленные приложения только с помощью Wi-Fi", — советует эксперт.

Отдельно следует предостеречь от автоматической загрузки всех фото и видео из вашей галереи в облачные сервисы Google Photo или iCloud. Если не отключить эту функцию, она может за очень короткое время полностью израсходовать пакет интернета. Особенно чувствительно это может быть именно за рубежом.

"Наконец, часто незаметно "подворовывает" интернет-реклама в приложениях — она довольно часто бывает в формате баннеров и видеороликов, которые являются достаточно тяжелым для трафика контентом. Здесь можно поискать аналогичный апп без рекламы или даже воспользоваться платной версией без сторонних промо", — заключил Тимофей Ви.