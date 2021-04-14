2021-04-14T04:23:08+03:00
2021-04-14T04:23:08+03:00
2021-04-14T04:23:08+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210414/833458089.html
Эксперт рассказал, как безопасно пользоваться публичным Wi-Fi
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Чтобы предотвратить кражу чувствительной информации, передаваемой через общественные сети Wi-Fi, следует не заходить в интернет-банк, использовать приложения со встроенным... ПРАЙМ, 14.04.2021
мошенники, wi-fi, новости, технологии, телеком
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Чтобы предотвратить кражу чувствительной информации, передаваемой через общественные сети Wi-Fi, следует не заходить в интернет-банк, использовать приложения со встроенным шифрованием трафика или воспользоваться виртуальной частной сетью (VPN) для сокрытия всего исходящего трафика от посторонних. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
По его словам, базовая модель предоставления услуг публичного Wi-Fi предполагает, что все незашифрованные данные, которые передает пользователь, видны и другим пользователям, в этот момент подключенным к тому же публичному споту.
Таким образом, если какие-то чувствительные данные передаются по незашифрованному каналу, то злоумышленник с помощью специальных программ может их перехватить.
"Конечно, большинство сервисов используют шифрованное соединение сами по себе, но определенный риск есть. Рекомендуется использовать VPN при работе с общественным Wi-Fi, либо не вводить какую-то чувствительную информацию в какие-либо формы. Не стоит вводить пароли, банковские данные и так далее", – уточнил Казарян.
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