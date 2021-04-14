МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Чтобы предотвратить кражу чувствительной информации, передаваемой через общественные сети Wi-Fi, следует не заходить в интернет-банк, использовать приложения со встроенным шифрованием трафика или воспользоваться виртуальной частной сетью (VPN) для сокрытия всего исходящего трафика от посторонних. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Специалист научил, как точно определить, что ваш Wi-Fi взломали

По его словам, базовая модель предоставления услуг публичного Wi-Fi предполагает, что все незашифрованные данные, которые передает пользователь, видны и другим пользователям, в этот момент подключенным к тому же публичному споту.

Таким образом, если какие-то чувствительные данные передаются по незашифрованному каналу, то злоумышленник с помощью специальных программ может их перехватить.

"Конечно, большинство сервисов используют шифрованное соединение сами по себе, но определенный риск есть. Рекомендуется использовать VPN при работе с общественным Wi-Fi, либо не вводить какую-то чувствительную информацию в какие-либо формы. Не стоит вводить пароли, банковские данные и так далее", – уточнил Казарян.

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