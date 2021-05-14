МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. По общему правилу наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Действия по фактическому принятию наследственного имущества наследник должен совершить в течение полугода со дня открытия наследства. Если он не заявит о себе в указанные законом сроки, то положенные ему права перейдут к наследникам следующих очередей, а при их отсутствии достанутся государству. Об этом рассказала агентству "Прайм" ведущий юрисконсульт юридической службы "Инком-Недвижимость" Светлана Болотская. Эксперт назвал выплаты, которые положены наследникам кроме наследства

Однако в случае пропуска этого срока наследник может быть восстановлен судом в правах при наличии двух условий: уважительности пропуска срока и обращении в суд в течение шести месяцев после того, как отпали причины пропуска этого срока.

"Отсутствие у наследника сведений об открытии наследства признается уважительной причиной лишь в случае, если он не мог или не должен был знать о наступлении этого факта. Например, потенциальные наследники проживали в других городах и не знали об открытии наследства", — указывает специалист.

Согласно действующему законодательству, принятие наследства является односторонней сделкой, в результате которой наследник проявляет свою волю на вступление в права владения, пользования и распоряжения имуществом после смерти наследодателя.

По словам юриста, для вступления в права наследования наследнику необходимо совершить определенные действия, поскольку автоматически унаследовать имущество невозможно.

Закон предусматривает два способа принятия наследства: формальное и фактическое. Россиян могут заставить гасить долги бывших владельцев квартир

"С точки зрения удостоверения прав наследника наиболее распространенным и надежным способом является формальный способ принятия наследства, когда наследник подает нотариусу заявление о принятии наследства. Такое заявление нотариусу может передать сам наследник или доверенное лицо, лично или по почте", — подчеркивает эксперт.

Вторым способом принятия наследства является совершение действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства. Например, принятие мер по сохранению наследственного имущества или осуществление каких-то расходов за счет наследника на содержание наследственного имущества.

"Если наследник оплатил за свой счет долги наследодателя, то предполагается, что таким образом он выразил свою волю на принятие наследства. Также доказательством фактического принятия наследственного имущества может являться оплата наследником коммунальных платежей или налогов на имущество и т.д", — говорит юрист.

При этом фактическое принятие наследства не исключает необходимость последующего обращения наследника к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство.

"При отсутствии у наследника достаточных доказательств, подтверждающих принятие наследства фактическими действиями, факт принятия наследства может быть установлен судом", — предупреждает Болотская.