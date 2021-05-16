МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. Чтобы распознать телефонных мошенников, выдающих себя за различных сотрудников правоохранительных органов, достаточно задать им ряд уточняющих вопросов, рассказал в интервью радио Sputnik бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов. Каждый десятый школьник в России сообщал CVC-код карты незнакомцам

По его словам, чтобы понять, от кого на самом деле поступил звонок, нужно попросить звонящего представиться полностью и назвать номер кабинета, в котором его можно найти.

"При телефонном звонке от человека, который представился сотрудником правоохранительных органов, я не вижу, кто сидит на другом конце провода. Надо спросить фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета. После этого обычно мошенники сворачивают разговор", — отметил Игнатов.

Просьба прислать официальную повестку может стать той фразой, которая заставит мошенника выдать себя.

"Я советую попросить у звонящего прислать повестку в официальном порядке. Если она придет, то уже можно будет явиться, куда указано", — сказал Игнатов.

Иногда бывают ситуации, когда мошенники убедительно отвечают на все вопросы, но отказываются прислать повестку якобы из-за срочности расследования. В этом случае Игнатов рекомендует узнать адрес учреждения, сотрудником которого представился собеседник, чтобы прийти туда лично, пусть и без повестки.

При этом эксперт предостерег от того, чтобы сообщать кому-либо по телефону свои персональные или банковские данные.

"Он может ответить, что повестка долго доходит. В таком случае скажите, чтобы вам назвали адрес, куда надо явиться, чтобы пообщаться без телефона. Если это действительно представитель правоохранительных органов, то у него должно быть рабочее место, куда он может пригласить вас для беседы", — сказал Игнатов.

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