2021-05-16T13:09:00+03:00
2021-05-16T13:17:14+03:00
2021-05-16T13:09:00+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210516/833671329.html
ГИБДД придумала новый способ ловить нарушителей
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Госавтоинспекиция начала бороться с нарушителями при помощи нового мобильного приложения: оно помогает выявить водителей, лишенных водительских прав и тех, кто использует... ПРАЙМ, 16.05.2021
водители, авто, россия, новости, общество , право
https://1prime.ru/images/83367/13/833671310.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83367/13/833671310.jpg
https://1prime.ru/images/83367/13/833671309.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83367/13/833671309.jpg
https://1prime.ru/images/83367/12/833671298.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83367/12/833671298.jpg
https://1prime.ru/auto/20210502/833590670.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Госавтоинспекиция начала бороться с нарушителями при помощи нового мобильного приложения: оно помогает выявить водителей, лишенных водительских прав и тех, кто использует незарегистрированные автомобильные номера, рассказали "Российской газете" в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Приложение позволит инспектору получить информацию о нарушителях, когда они пересекают перекресток. После этого сотрудник Госавтоинспекиции сможет остановить машину и проверить документы владельца с помощью базы данных, объяснили в ГИБДД.
За первые несколько часов использования приложения сотрудники ГАИ в Екатеринбурге смогли получить сведения о 15 возможных нарушений на дороге:
- были задержаны два водителя без водительского удостоверения,
- три автомобиля с истекшим сроком регистрации.
Ведомство обратилось к автовладельцам с рекомендацией устанавливать номера в установленном законом порядке во избежание задержаний и штрафов.