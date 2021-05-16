МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Госавтоинспекиция начала бороться с нарушителями при помощи нового мобильного приложения: оно помогает выявить водителей, лишенных водительских прав и тех, кто использует незарегистрированные автомобильные номера, рассказали "Российской газете" в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. Россиянам разрешат оформлять куплю-продажу подержанного авто онлайн

Приложение позволит инспектору получить информацию о нарушителях, когда они пересекают перекресток. После этого сотрудник Госавтоинспекиции сможет остановить машину и проверить документы владельца с помощью базы данных, объяснили в ГИБДД.

За первые несколько часов использования приложения сотрудники ГАИ в Екатеринбурге смогли получить сведения о 15 возможных нарушений на дороге:

были задержаны два водителя без водительского удостоверения,



три автомобиля с истекшим сроком регистрации.

Ведомство обратилось к автовладельцам с рекомендацией устанавливать номера в установленном законом порядке во избежание задержаний и штрафов.