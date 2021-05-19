МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Сделать вакцинацию обязательной можно только внеся изменения в законодательство, ведь сейчас добровольность медицинского вмешательства — общепринятая практика как в России, так и во всем мире, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов. Песков высказался о введении выходного дня для вакцинированных

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума заявил, что российские власти исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер. Он добавил, что это является вопросом "соразмерности ценностей": с одной стороны, ценности отдельной жизни, а с другой стороны — защиты всего населения.

"Сейчас никто не может обязать человека сделать прививку — для введения такой нормы необходимо менять законодательство, сначала внести законопроект с обязательным обоснованием", — отметил Трунов.

Он предположил, что обязательной могут сделать вакцину для некоторых профессий. "Но не знаю, какие профессии требовали бы такого жесткого нарушения прав и свобод человека, ведь человек волен сам распоряжаться своим телом и здоровьем. Это не только российская, но и мировая практики — получать согласие на медицинское вмешательство", — отметил адвокат.

Он предположил, что в ближайший год таких изменений не будет — скоро Государственная Дума уходит на каникулы, а затем предстоят выборы.