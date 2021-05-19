МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. В Кремле не прорабатывают вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Адвокат назвал условия введения обязательной вакцинации в России

"Нет, в настоящий момент так вопрос не стоит. В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется", — сказал Песков, отвечая на вопрос, стоит ли тема с обязательной прививкой на повестке дня.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер. По его словам, юристам здесь придется дать свои ответы.