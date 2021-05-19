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В Кремле не обсуждают изменение законов для обязательной вакцинации
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В Кремле не прорабатывают вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ... ПРАЙМ, 19.05.2021
коронавирус, россия, вакцинация, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. В Кремле не прорабатывают вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, в настоящий момент так вопрос не стоит. В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется", — сказал Песков, отвечая на вопрос, стоит ли тема с обязательной прививкой на повестке дня.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские власти сегодня исходят из добровольности прививок, однако иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения могут носить обязательный характер. По его словам, юристам здесь придется дать свои ответы.