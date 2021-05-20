МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Люди в России часто заражаются коронавирусом в транспорте, но самое большое количество получают COVID-19 в домашних очагах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Пока остается транспорт, но заражение в домашних очагах у нас – самое большое количество", — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в столице.