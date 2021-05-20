2021-05-20T21:11:48+03:00
2021-05-20T21:11:48+03:00
2021-05-20T21:11:48+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210520/833716757.html
Попова рассказала, где россияне чаще всего заражаются COVID
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Люди в России часто заражаются коронавирусом в транспорте, но самое большое количество получают COVID-19 в домашних очагах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Пока... ПРАЙМ, 20.05.2021
коронавирус, роспотребнадзор, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83341/09/833410937.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83341/09/833410937.jpg
https://1prime.ru/images/83341/09/833410936.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83341/09/833410936.jpg
https://1prime.ru/images/83341/09/833410912.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83341/09/833410912.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Люди в России часто заражаются коронавирусом в транспорте, но самое большое количество получают COVID-19 в домашних очагах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Пока остается транспорт, но заражение в домашних очагах у нас – самое большое количество", — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в столице.