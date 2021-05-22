МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. При переводе денег через мобильные приложения, если тем самым частное лицо дает другому в долг или его возвращает, целесообразно воспользоваться функцией текстового послания, посоветовал в эфире радио Sputnik управляющий партнер юридической компании "Кочерин и партнеры" Владислав Кочерин. Юрист объяснил, как "разводят" на деньги самые надежные банки

По его словам, в сопроводительном сообщении при переводе должны быть слово "долг" и оговоренная дата его возврата.

"Если вы переводите деньги в долг через приложение на смартфоне, то обязательно пишите в "Основании платежа" или в сопутствующем сообщении, что деньги передаются в долг до определенного числа. Это будет каким-то основанием, чтобы в будущем требовать эту сумму назад через суд. В ином случае этот перевод могут признать подарком или расчетом за что-то, и взыскать деньги уже не получится", – объяснил эксперт.

При возврате денег это также нужно обязательно указывать. Сопроводительный текст служит доказательством того, что сумма перечислена именно в погашение задолженности и с заемщика ее больше не потребуют. Этот прием может защитить его впоследствии от недобросовестных кредиторов.

Если о заимствовании была договоренность через текстовые сообщения в мессенджерах, то их тоже надо сохранить на случай проблем с возвратом процентов или выполнением других условий.

"Переписка в мессенджере может в определенном случае являться доказательством отношений сторон. Переписка может дополнительно раскрыть детали отношений сторон и условия передачи денег в долг. По переписке можно будет понять, кому и какая сумма давалась, на какой срок и на каких условиях", — отметил Кочерин.

При любых долговых отношениях с частным лицом главное правило – сохранять переписку и снабжать сообщением перевод денег, сказал юрист.

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