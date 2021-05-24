МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Если в результате конфликта одного из членов семьи выгонят из его дома, полиция не сможет обязать остальных впустить его, так как не имеет на это полномочий, рассказал РИА Недвижимость адвокат Олег Сухов. Юрист предупредил законных наследников о риске потери квартиры

"Кроме суда никто не вправе заставить сособственников впустить в квартиру другого собственника или зарегистрированного в помещении жильца. Ни один орган государственной или муниципальной власти, в том числе правоохранительные органы и силовые структуры, не обладают такими полномочиями", — подчеркнул он.

Поэтому не стоит надеяться, что полиция заставит открыть дверь и поможет войти в квартиру мужу, жене, брату, сестре или другому родственнику, которого выгнали из дома. Полицейские вправе только аккуратно провести профилактические беседы с нарушителями, но предпочитают этого не делать. Если нарушители откажутся общаться или выполнять закон, сделать с ними полиция ничего не сможет, пояснил адвокат.

В тоже время обращение в полицию является необходимым этапом перед подготовкой иска о нечинении препятствий в пользовании квартирой, вселении и обязании передать ключи от жилого помещения. Документы, оформленные полицией, подтверждают нарушение прав и принимаются судом в качестве доказательств, необходимых для вынесения положительного решения, уточнил он. Адвокат объяснил, как могут продать ваше жилье вместе с вами

Алгоритм их получения достаточно прост, продолжил Сухов. Гражданину следует обратиться к участковому или в дежурную часть полиции по месту регистрации и заявить о том, что его не пускают домой. При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о праве собственности на долю жилого помещения (если оно есть). Полиция обязана отреагировать на подобное заявление. Прежде всего, сотрудники правоохранительных органов проверят место регистрации, опросят потерпевшего, соседей, а также лиц, не пускающих человека в квартиру. После этого полиция вынесет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, и оно станет весомым доказательством в суде, подтверждающим, что препятствия во вселении действительно чинятся, объяснил он.

Однако в таких случаях существует все же внесудебный способ возвращения в квартиру, отметил адвокат.

"Если вы сособственник квартиры или прописаны в ней, но вас в жилое помещение не пускают, помните, у вас ровно такие же права на квартиру и проживания в ней, как и у тех лиц, которые чинят вам препятствия. Именно поэтому вселиться можно самому, и это не будет нарушением закона или ущемлением чьих-либо прав. При вселении следует вызвать службу по замене замков, предъявить им документы на квартиру, при желании пригласить участкового, и после замены замков начать пользоваться своею жилплощадью", — посоветовал он.

Другой вопрос, что после подобного вселения начнутся бытовые и семейные скандалы. Однако те же самые проблемы ждут вас и при вселении по решению суда. Только оно потребует не менее полугода судебных тяжб и финансовых затрат на адвоката, а самостоятельное вселение потребует затрат лишь на новые замки и оплату работы по их замене, сэкономив полгода времени, заключил Сухов.

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