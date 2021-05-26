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Оклады представителей одной из профессий повысят с 1 октября
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Военнослужащим, проходящим службу как по призыву, так и по контракту, с 1 октября повысят оклады по должностям и званиям, сообщается в постановлении правительства №772 от 24 мая,... ПРАЙМ, 26.05.2021
военные, зарплата, новости, финансы, общество
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Военнослужащим, проходящим службу как по призыву, так и по контракту, с 1 октября повысят оклады по должностям и званиям, сообщается в постановлении правительства №772 от 24 мая, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
"Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Повысить с 1 октября 2021 года в 1,037 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву", — говорится в документе.
Также повышения коснутся проходящих службу в Росгвардии, сотрудников органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, пожарных, таможенников и других.
В постановлении уточняется, что расходы, связанные с выплатой денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам в соответствии с настоящим постановлением, производятся в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на эти цели соответствующими федеральным органам исполнительной власти и федеральным государственным органам.
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