МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в России нецелесообразно и нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Знаю, что высказываются разные мнения на этот счет, в том числе мнения о введении обязательной вакцинации от коронавируса", — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам. Он отметил, что где-то звучат идеи об обязательном вакцинировании всех граждан, а где-то — об обязательных прививках для работников определенных сфер деятельности. Медведев объяснил свои слова об обязательной вакцинации

"Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя", — сказал президент.

По его словам, граждане должны самостоятельно осознать необходимость вакцинации от коронавируса.

"Граждане должны сами осознать эту необходимость. Понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно это касается людей старших возрастов", — сказал Путин.

Он призвал россиян вакцинироваться, отметив, что российская вакцина имеет опыт миллионного применения, она надежна и безопасна.

Глава государства отметил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в России нецелесообразно и нельзя, подчеркнув, что граждане должны сами осознать необходимость этого.

"Я хотел бы еще раз подчеркнуть и обратиться ко всем нашим гражданам. Пожалуйста, подумайте как следует. Имейте в виду, что российская вакцина — это практика показывает уже миллионного применения, — она самая надежная сегодня и самая безопасная", — сказал Путин.