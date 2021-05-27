МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю в России должен быть тщательно проанализирован с точки зрения интересов и сотрудников, и работодателей, заявил РИА Новости общественный омбудсмен по вопросам прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.

Глава Минтруда РФ Антон Котяков ранее в четверг заявил РИА Новости, что любые инициативы, которые поступают в министерство, рассматриваются, это будет относиться и к предложению о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если его озвучат.

"После пандемии коронавируса и массового перехода на удаленную работу, идея о четырехдневной рабочей неделе регулярно всплывает в обществе. Считаю, что на данный вопрос сейчас никто не сможет ответить определенно, так как для этого необходимо время. Время для рассмотрения, для подготовки и проведения эксперимента, анализа и обработки информации", — считает Порочкин, который также является членов генсовета Партии Роста.

Ранее в беседе с РИА Новости он предлагал протестировать предложение перейти на четырехдневную рабочую неделю в России на компаниях-добровольцах в течение года.

По его мнению, переход на другой режим работы требует определенной ясности: кто за что отвечает, как рассчитывать зарплату, какая сфера экономики сможет перейти на такой режим, а какая нет, какие ресурсы для этого понадобятся. Минтруд рассмотрит предложение о "четырехдневке"

"Также в обязательном порядке необходимо будет пересматривать множество нормативных документов. С точки зрения предпринимателей и сотрудников острее всего стоит, конечно, финансовая сторона вопроса. Сотрудники не захотят терять в деньгах, а работодатели — в производительности. Поэтому, при положительном принятии решения по четырехдневной рабочей неделе, следует в первую очередь расставить точки над i в данном вопросе", — заключил Порочкин.