МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. В России изменят правила выдачи заграничных паспортов. Нововведения коснутся граждан, проживающих за рубежом, а также случаев утраты документа. Об этом пишет "Парламентская газета". Россиянам обещают длинные выходные

Как сообщает издание, пересмотр ряда процедур вступает в силу в соответствии с приказом МВД России с 30 мая. Получить загранпаспорт смогут россияне, проживающие на территории страны или за ее пределами. Однако второй группе граждан придется приехать в Россию.

Сроки выдачи документа не изменились: по месту прописки его выдадут в течение месяца с момента заявления, а по месту пребывания — в течение трех месяцев.

Кроме того, право не платить госпошлину за утраченный или пришедший в негодность паспорт теперь смогут получить лишь россияне, попавшие в чрезвычайную ситуацию. Остальным придется заплатить две тысячи рублей за восстановление паспорта старого образца и пять тысяч за документ нового образца.