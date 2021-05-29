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В России изменился порядок выдачи загранпаспортов
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В России изменят правила выдачи заграничных паспортов. Нововведения коснутся граждан, проживающих за рубежом, а также случаев утраты документа. Об этом пишет "Парламентская... ПРАЙМ, 29.05.2021
паспорта, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. В России изменят правила выдачи заграничных паспортов. Нововведения коснутся граждан, проживающих за рубежом, а также случаев утраты документа. Об этом пишет "Парламентская газета".
Как сообщает издание, пересмотр ряда процедур вступает в силу в соответствии с приказом МВД России с 30 мая. Получить загранпаспорт смогут россияне, проживающие на территории страны или за ее пределами. Однако второй группе граждан придется приехать в Россию.
Сроки выдачи документа не изменились: по месту прописки его выдадут в течение месяца с момента заявления, а по месту пребывания — в течение трех месяцев.
Кроме того, право не платить госпошлину за утраченный или пришедший в негодность паспорт теперь смогут получить лишь россияне, попавшие в чрезвычайную ситуацию. Остальным придется заплатить две тысячи рублей за восстановление паспорта старого образца и пять тысяч за документ нового образца.