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Онищенко оценил версии происхождения коронавируса
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Ни одна из версий происхождения коронавируса пока не может быть доказана, так как не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию, заявил академик РАН, экс-глава... ПРАЙМ, 29.05.2021
геннадий онищенко, коронавирус, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Ни одна из версий происхождения коронавируса пока не может быть доказана, так как не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию, заявил академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Ранее, как написал британский таблоид Daily Mail со ссылкой на попавшее в его распоряжение исследование, британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса SARS-CoV-2.
"Сегодня и та, и другая версия не смогут быть доказанными, потому что конвенция по биологическому и токсинному оружию не работает. У нее нет признанного всеми странами легитимного механизма контроля. И виноваты в этом сами американцы, которые в 2001 году заявили, что они выходят из конвенции по биологическому и токсинному оружию", — рассказал РИА Новости Онищенко.
По его словам, сейчас наиболее важная задача состоит в борьбе с коронавирусом — необходимо делать прививку и соблюдать меры санитарной безопасности.
"Потому что и прививка, и соблюдение масочного режима — это важнейшие элементы мер безопасности страны", — отметил парламентарий.