МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Ни одна из версий происхождения коронавируса пока не может быть доказана, так как не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию, заявил академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Иммунолог назвал группу риска по повторному заражению коронавирусом

Ранее, как написал британский таблоид Daily Mail со ссылкой на попавшее в его распоряжение исследование, британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса SARS-CoV-2.

"Сегодня и та, и другая версия не смогут быть доказанными, потому что конвенция по биологическому и токсинному оружию не работает. У нее нет признанного всеми странами легитимного механизма контроля. И виноваты в этом сами американцы, которые в 2001 году заявили, что они выходят из конвенции по биологическому и токсинному оружию", — рассказал РИА Новости Онищенко.

По его словам, сейчас наиболее важная задача состоит в борьбе с коронавирусом — необходимо делать прививку и соблюдать меры санитарной безопасности.

"Потому что и прививка, и соблюдение масочного режима — это важнейшие элементы мер безопасности страны", — отметил парламентарий.