МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. По статистике количество квартирных краж возрастает в летний период. Чаще всего преступники обращают внимание на квартиры, расположенные на первых и последних этажах, а также те, к чьим окнам проще добраться с лестницы или козырька подъезда. Напротив, современные средства усиленной защиты всегда отпугивают злоумышленников, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин. Россиянам рассказали, как защитить свою квартиру от воров-домушников

"Речь идет не только об инженерных средствах вроде решеток и рольставней, но и технических — сигнализации, охранных системах во всех уязвимых местах", — отмечает он.

Воры вряд ли рискнут взламывать металлическую дверь, оборудованную двумя и более замками разного типа. Лучше установить двойные двери. Собственникам квартир, расположенных на первом этаже, стоит оборудовать оконные проемы металлической решеткой. Если злоумышленники все это увидят, скорее всего, связываться с вашей собственностью они не станут.

"Сохраняйте доброжелательные отношения с соседями. В случае отъезда на долгий срок попросите их или других друзей проследить за квартирой. Также попросите доставать из вашего почтового ящика почту, так как ее накопление также дает положительный звоночек взломщикам о том, что хозяева отсутствуют", — советует адвокат.

Чтобы не допустить проникновения в жилище непрошеных посетителей, заключите договор с частным охранным предприятием. Они установят сигнализацию, которая выводится на пульт вневедомственной охраны. Она моментально передает сигнал тревоги, и в течение 3-5 минут приезжает наряд. Россиянам предрекают массовый отказ от новых квартир

Также в квартире эксперт рекомендует установить кнопку экстренного вызова сотрудников Росгвардии ("тревожную кнопку"). Она позволит хозяину квартиры оперативно вызвать наряд правоохранителей во время разбойного нападения или совершении грабежа.

"Застрахуйте квартиру и ценное имущество в ней и предусмотрите в договоре хищение в качестве страхового случая. Тогда при возникновении такого преступления вы по крайней мере получите денежную компенсацию", — подытожил юрист.