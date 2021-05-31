МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Минцифры РФ планирует запустить механизм получения гражданами и органами власти электронных дубликатов документов, созданных в центрах государственных услуг "Мои документы" (МФЦ) на основе бумажных документов, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Кабмин одобрил законопроект об электронном документообороте

В пресс-службе ведомства пояснили, что механизм предполагает, что при обращении в МФЦ за любой государственной услугой гражданину будет предложено создать электронные дубликаты подаваемых им документов, которые в дальнейшем будут отображается в его личном кабинете на портале госуслуг. В частности, электронные дубликаты паспортов и загранпаспортов граждан РФ, свидетельств ЗАГС, документов об образовании и квалификации. Полный перечень документов будет утвержден постановлением правительства РФ.

Создание электронных дубликатов будет выполняться сотрудниками МФЦ только с согласия гражданина. Электронные дубликаты будут заверяться электронной цифровой подписью сотрудника МФЦ.

Указанный механизм планируется использовать как при личном посещении заявителями органов власти и МФЦ, так и при обращении граждан за государственными услугами через портал. Возможность получения электронных дубликатов конкретными гражданами и органами власти будет определяться по серии/номеру паспорта или СНИЛС гражданина. Получение электронных дубликатов третьими лицами не допускается, резюмировали в ведомстве.