МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. С 1 июня в России появятся новые штрафы для автомобилистов и продавцов SIM-карт. Также заканчивается действие заморозки оптовых и розничных цен на сахар. О том, что еще изменится в жизни россиян с наступлением лета, читайте в материале агентства "Прайм". Что изменится в жизни россиян с 1 июня: штрафы, цены на продукты и пенсии

Изменения для пенсионеров

Для жителей северных регионов с 1 июня изменится порядок назначения повышенной пенсии. Теперь при назначении выплаты будет учитываться район проживания. Самостоятельно подавать это заявление пока не нужно — специалисты ПФР его оформят сами. Экономист раскрыл, кому могут повысить пенсии этой осенью

Порядок, по которому раз в год нужно подтверждать свое место жительства и право на повышенную пенсию, вернется в июле.

Разморозка цен на продукты

С 1 июня заканчивается действие постановления правительства о заморозке оптовых и розничных цен на сахар. Крупную партию песка сейчас можно купить за 36 рублей за килограмм, в розницу за килограмм сахара придется заплатить 46 рублей. В России изменились цены на ряд продуктов

Резкого взлета цен на этот продукт случиться не должно. Буду сохранены субсидии для розничных продавцов, отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Также с 5 июня вводится запрет на импорт гречки, который будет действовать до 31 августа 2021 года. Это означает, что объемы этой крупы в магазинах увеличатся, а цены стабилизируются.

Какие продукты промаркируют

С начала лета начнут маркировать сыры и мороженое. На упаковках появится двумерный код системы "Честный знак". Добровольно производители начали наносить маркировку с 20 января. До конца 2021 года это станет обязательной мерой почти для всех производителей молочной продукции.

На стоимости продуктов маркировка сказаться не должна, считают эксперты. Она лишь позволит сократить долю нелегальных товаров на полках магазинов.

Продажа SIM-карт

Теперь купить SIM-карту вне салона связи будет невозможно: покупателям придется заключать официальный договор с предъявлением паспорта или другого удостоверения личности. Таким изменениям подвергся закон "О связи". За продажу SIM-карт с рук или в непредназначенных для этого местах будет предусмотрена административная ответственность.

Новые штрафы для автовладельцев

С 1 июня начнут штрафовать владельцев транспортных средств с поврежденными или отсутствующими ремнями безопасности. Сумма наказания составит 500 рублей. Столько же придется заплатить за использование летней и зимней резины не по сезону. Российских водителей предупредили о семи неожиданных штрафах

Также россиянам запретят перевозку газовых баллонов в машине, если на них нет паспорта завода-изготовителя, серийного номера и специального обозначения на грузе.

Просвещение школьников упорядочат

С первого дня лета в силу вступает новый закон о просветительской деятельности. Он призван оградить школьников и студентов от пересмотра исторических фактов, которые могут подавать под видом новых знаний.

Внесенные в закон "Об образовании" поправки определяют понятие просветительской деятельности, а также кто и где может ей заниматься.

Вводится запрет на использование просвещения для пропаганды недостоверных сведений об исторических, национальных и культурных традициях народов.