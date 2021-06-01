МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Только каждый восьмой россиянин обращается в полицию из-за мошенничества, показало исследование проекта ОНФ "За права заемщиков", которое есть в распоряжении РИА Новости. Граждан научили одной фразе, которая поможет разоблачить мошенников

"Обращения в полицию по факту мошенничества являются довольно редкой практикой среди россиян. Так поступили только 12,2% опрошенных", — говорится в сообщении.

Чаще всего граждане не пишут заявления в правоохранительные органы, когда попытка мошенничества не увенчалась успехом (69%). Также причинами молчания россиян являются незначительная сумма потери (6,6%) и нежелание или боязнь связываться с полицией (6,9%), выяснили эксперты.

"В свободных ответах респонденты часто выражают недоверие правоохранительным органам, считая, что те не смогут помочь в ситуации с мошенничеством", — сказано в сообщении.

Только 13% респондентов прибегали к услугам юристов при подаче заявлений в полицию, выяснили в ОНФ. "Граждане, попавшиеся на уловку мошенников, чаще всего (в 76,5% случаев) безвозвратно теряют свои средства. Только 16,8% респондентов удалось полностью вернуть деньги, а 6,7% смогли получить обратно лишь часть похищенного", — указывается в исследовании.

Наиболее часто деньги не получилось вернуть, потому что мошенников не удалось поймать (43,5%). Отсутствие имущества у мошенников гораздо реже (5,6%) является причиной невозможностью вернуть похищенное.

Исследование было проведено в апреле и мае в 73 субъектах РФ, в опросе приняли участие 4690 респондентов, из них завершили анкетирование 3780 (80,6%) граждан.

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