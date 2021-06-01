МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Третья неделя июня станет единственной короткой рабочей неделей за лето 2021 года, пишет РИА Новости. США продали захваченную у Ирана нефть

Дополнительный выходной связан с празднованием Дня России 12 июня.

В этом году он выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.

Предыдущие длинные выходные у россиян были в мае. Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 4 по 7 мая, тем самым объединив выходные с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.