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Россиянам напомнили о единственной короткой рабочей неделе летом
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Третья неделя июня станет единственной короткой рабочей неделей за лето 2021 года, пишет РИА Новости. Дополнительный выходной связан с празднованием Дня России 12 июня. В этом... ПРАЙМ, 01.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Третья неделя июня станет единственной короткой рабочей неделей за лето 2021 года, пишет РИА Новости.
Дополнительный выходной связан с празднованием Дня России 12 июня.
В этом году он выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.
Предыдущие длинные выходные у россиян были в мае. Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 4 по 7 мая, тем самым объединив выходные с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.