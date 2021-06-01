МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 9,5 тысячи — до 5 081 417, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Британскому бизнесу предрекают уничтожающий "цунами"

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 9 500 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1268 (13,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 081 417 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,19%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из субъектов РФ зарегистрировано в Москве (3669), Санкт-Петербурге (817) и Подмосковье (743).

Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ — 0%, 2. Республика Тыва — 0,03%, 3. Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область — 0,04%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 8 994 человека после лечения от COVID-19, за все время — 4 693 579, из них в Москве выписали 2393 человека, в Санкт-Петербурге — 1249, в Подмосковье — 799.

За сутки в РФ подтверждены 372 смерти с COVID-19, за все время — 121 873, в том числе в Москве 62, Санкт-Петербурге 38, Нижегородской области — 17.