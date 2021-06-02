МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Частная медицинская сеть "Инвитро" в мае 2021 года выявляла положительные результаты тестов на антитела класса G (IgG) к коронавирусу в среднем ежедневно у 60,5% пациентов в России, сообщила компания. В России предложили компенсировать затраты на ПЦР отпускникам

"По итогам мая 2021 года среднее суточное число пациентов медицинской компании "Инвитро", получивших положительные результаты тестов на антитела класса G (IgG) к коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в России, составило 60,5%", — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что наличие специфических антител, иммуноглобулинов G, в сыворотке крови позволяет определить, встречался ли организм с антигенами вируса SARS-CoV-2, и выработались ли в процессе данного контакта антитела, распознающие вирус при повторной встрече с ним.

"Всего к настоящему моменту компанией "Инвитро" выполнено более 2,4 миллиона таких исследований, а общее число положительных результатов на антитела класса G к вирусу SARS-CoV-2 накопительным итогом в масштабе России превысило 36%", — добавили в сообщении.

При анализе данных, как отмечается, учитывались результаты как качественных, так и количественных тестов на антитела класса G, при этом ежедневно в медицинских офисах сети по всей России выполняется от 5 до 10 тысяч таких исследований. Массовое тестирование на антитела к вирусу SARS-CoV-2 началось в компании 18 мая 2020 года.

"Значения накопительного итога (36% положительных результатов по России) — это явно недостаточная цифра. По всем, даже предварительным подсчетам процент перенесших COVID-19 и вакцинированных от него в популяции должен быть не менее 70", — сказал врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков, слова которого приводятся в релизе.

"Нужно понимать, что SARS-CoV-2 совершенно точно из мировой популяции уже никуда не денется. Поэтому встретятся с ним все. Заболевание совершенно непредсказуемое. Вакцинация полностью не предохраняет от заражения, но предотвращает развитие тяжелых форм COVID-19", — добавил врач.

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