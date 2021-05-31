МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Необходимо обстоятельно изучить происхождение COVID-19, в противном случае человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32, заявил американский ученый и один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез. Врач назвал меры по снижению вероятности заражения COVID при беременности

"Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке (после SARS и MERS)… Нынешняя – третья по счету. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19", — заявил эксперт в эфире телеканала NBC News.

Хотез подчеркнул, что необходимо исследовать "возникновение вспышки" нового коронавируса. Для этого следует отправить в китайский город Ухань, где началась эпидемия, вирусологов, эпидемиологов и других специалистов. На месте они должны будут собирать данные и необходимые образцы, добавил ученый.

При этом эксперт отметил, что было бы трудно получить сведения о происхождении коронавируса без сотрудничества с Китаем по этому вопросу.

"Думаю, мы действительно должны оказать сильное давление на Китай, включая возможные санкции, чтобы команда выдающихся эпидемиологов и вирусологов в Китае получила беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям", — подчеркнул Хотез.

Ранее Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. В сообщении были приведены слова президента США Джо Байдена о том, что разведсообщество страны допускает две версии происхождения вируса: при передаче человеку от животного и из лаборатории; в течение 90 дней разведка должна с удвоенными усилиями продолжать сбор и анализ информации, а после информировать президента.

ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения COVID через охлажденные продукты.

США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя намерение США опубликовать доклад о происхождении COVID-19, назвал это политической игрой и попыткой свалить вину на других. По его словам, то, что США пытаются позволить разведслужбам сделать научные выводы, лишь говорит о том, что США не интересует правда.

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