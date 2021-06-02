МОСКВА, 2 июн – ПРАЙМ. У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вызывают обеспокоенность четыре варианта коронавируса, поскольку способны распространяться быстрее других. Об этом заявила на пресс-конференции эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, говоря об эпидемиологической ситуации во Вьетнаме. "Инвитро" раскрыла долю положительных тестов на антитела к COVID в мае

Эксперт отметила, что эта разновидность — вариант, который уже известен ВОЗ.

"В общей сложности есть четыре варианта, вызывающие у нас особую обеспокоенность. Однако даже против этих вариантов хорошо работают меры, направленные на предотвращение распространения инфекции", — сказала она, упомянув в их числе социальную дистанцию, своевременную диагностику, терапию и вакцинацию.

"Поэтому мы просим все страны не терять бдительности", — отметила эксперт.

Говоря о вьетнамском штамме, она отметила, что вирус меняется из-за эволюции. "Этого стоило ожидать. Вирус будет продолжать меняться. Поэтому мы очень признательны всем странам за то, что они продолжают вести эпидемиологический надзор", — подчеркнула ван Керкхове.

Ранее минздрав Вьетнама сообщил об обнаружении нового варианта коронавируса с характеристиками британского и индийского штаммов.

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