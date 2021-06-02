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"Быстрые" тесты на пять опасных инфекций создадут в России к концу года
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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что к концу года в РФ создадут "быстрые" тесты на пять опасных инфекций. "Также мы работаем не только над быстрым созданием тестов,... ПРАЙМ, 02.06.2021
тест на коронавирус, тестирование, медицина, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что к концу года в РФ создадут "быстрые" тесты на пять опасных инфекций.
"Также мы работаем не только над быстрым созданием тестов, но и над быстрыми тестами. Очень важно максимально быстро получать информацию по инфекции, которая циркулирует, которой может быть заражен человек. Уже к концу этого года будут созданы быстрые за 60 минут тесты на пять эпидемически важных инфекций — COVID, грипп, сальмонеллез, туберкулез и устойчивый к антибиотикам стафилококк", — сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
По ее словам, власти РФ готовы адаптировать мощности для производства тест-систем в случае возникновения новых инфекций, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"За год мы кратно нарастили производство всех видов тестов и в случае возникновения новых штаммов готовы адаптировать производственные мощности под создание новых тест-систем. Опыт есть", — сказала Голикова.
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