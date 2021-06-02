МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что решение о выплатах семьям на идущих в первый класс детей скорректировано, и теперь оно касается детей с шести лет. Первоклассник в 2020 году "подорожал" на 2%, сообщил Росстат

"Татьяна Алексеевна, вот имею ввиду и ваш доклад, и ваши предложения, надо будет там скорректировать некоторые вещи в соответствии с теми предложениями, которые вы сделали в ходе доклада. У меня есть некоторые вопросы… Смотрите, в соответствии с тем проектом указа президента, который ваш покорный слуга должен будет подписать, разработан Минтрудом, дети или семьи, у которых дети идут в школу 1 сентября, в этом проекте указа обозначено, что эта выплата будет касаться детей, которым исполнилось шесит лет в марте текущего года. Март. Апрель. Май. Июнь. Июль. Август. Сентябрь", — сказал Путин на совещании с членами кабмина, комментируя доклад Голиковой.

"Мы скорректировали эту позицию, Владимир Владимирович", — ответила вице-премьер.

Она рассказала, что проводила совещание по этому поводу.

"Понятно. Хорошо. То есть проект указа придет исправленный, да? Хорошо. Отлично. И могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети которых, а нормативная база это позволяет, по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет", сказал Путин.