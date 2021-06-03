МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Если представить себе ситуацию, когда для реализации незаконных планов и схем кому-то понадобится создать организацию, то, скорее всего, злоумышленник с целью замести следы создаст юридическое лицо по подложным документам на подставных лиц. При этом последние не всегда будут в курсе того, что он является учредителем сомнительной компании, рассказала агентству "Прайм" адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева. Адвокат развеял миф о новом штрафе для водителей с начала лета

Современным трендом в области государственных функций, особенно связанных с осуществлением бизнеса, является цифровизация — она сулит множество преимуществ.

Так, сдача отчетности в электронном виде, ведение в электронном виде баз данных упростит процесс, исключит ошибки, связанные с человеческим фактором, значительно сократит коррупционные риски. Обратной же стороной медали станет то, что злоумышленники получат в свои руки новый арсенал цифровых инструментов.

"Существующая система регистрации фирм выстроена так, что практически на всех этапах собирания документов, их предоставления в органы ФНС России, осуществляется проверка, однако такая проверка является первичной и поверхностной. Следовательно, при хорошо организованной фальсификации у проверяющего органа просто не будет оснований отказать в регистрации фирмы", — говорит юрист.

Как правило, осуществление таких подложных схем сопровождается получением незаконного доступа к персональным данным граждан. В любом случае, закон предусматривает ответственность за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (статья 173.2 УК РФ).

"Если вдруг вы стали получать странные письма, из которых следует, что вы являетесь должником перед третьим лицами или государством, или вас вызывают в налоговые органы для дачи объяснений, то это повод, чтобы проверить не стали ли вы подставным учредителем сомнительных фирм", — подчеркивает эксперт.

Для этого можно использовать сервисы ФНС России на сайте nalog.gov.ru. Пригодятся также сервисы проверки контрагентов, базы данных единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сервис проверки генеральных директоров. В России предлагают увеличить "налог на богатых"

Для проверки, по словам Ермолаевой, можно прибегнуть и к коммерческим сервисам, которые позволять проверить лицо не только по открытым базам данных ФНС, но и заглянуть в базы судебных дел, выяснить, нет ли судебных тяжб с участием проверяемого лица, а также проверить сведения по открытым источникам других госслужб.

"При обнаружении неприятных подробностей своей мнимой деловой активности следует незамедлительно обратиться в регистрирующие органы ФНС с соответствующим заявлением, а также обратиться в правоохранительные органы, потому что весьма вероятно, что человек стал жертвой преступления", — заключила адвокат.