С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — ПРАЙМ. Компании малого и среднего бизнеса приносят в российский бюджет каждый пятый рубль, рассказал в интервью РИА Новости глава Корпорации МСП Александр Исаевич на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Два триллиона рублей было выделено на поддержку МСП в 2020 году

"Нужно отдать должное тем людям, которые этим занимаются. У нас каждый третий в стране занят в МСП. И каждый пятый рубль бюджета дает малый и средний бизнес", — рассказал он.

По словам Исаевича, корпорация постоянно аккумулирует сведения от бизнеса, чтобы знать, на какие услуги у него есть запрос. Акцент на обратной связи был сделан и в новой стратегии развития корпорации, которая будет презентована на ПМЭФ.

Что касается мер поддержки МСП, по мнению главы корпорации, государство должно само прийти к бизнесу и рассказать, что бизнес может от него получить.

"То, что делается на федеральном и на региональном уровне, что делается в институтах развития, нужно собрать на одном ресурсе, показать предпринимателю, а он уже сам волен выбирать. Предприятиям не всегда нужны деньги, им нужны инструменты, знания, навыки, понимание того, что нужно сделать", — сказал Исаевич.

Сама Корпорация МСП запускает свои образовательные программы. В 2021 году стартовали два акселератора – для высокотехнологичного малого и среднего бизнеса и для предприятий в социальной сфере. Как отметил Исаевич, в этом году планируется запустить еще как минимум три таких программы в других сферах.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

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