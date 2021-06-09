МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Несмотря на то, что ФРС систематически добавляет долларов в систему, долларовая инфляция продолжает разгоняться. Однако это не причина для отказа от хранения сбережений в этой валюте, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.

"Дело в том, что хорошей альтернативы доллару, с точки зрения сохранения своих средств, пока еще нет. Кроме того, финансовые инструменты, например, биржевые индексные фонды чаще всего торгуются в долларе", — аргументирует эксперт.

Но если же вы совсем не уверены в долларе, можно рассмотреть рынок криптовалюты. Однако этот актив не так просто приобрести и вывести в рубли с большими капиталами.

Денежные купюры

Капиталисты всех стран, объединяйтесь. Удастся ли обвалить доллар?

Если вас не пугают подобные трудности, то можно попытаться получить большую доходность. Но при этом не стоит забывать, что криптовалюты больше спекулятивный инструмент и не могут рассматриваться как способ накопления и хранения больших капиталов, подчеркивает аналитик.

"Курсовая разница криптовалют подчас поражает даже бывалых биржевых трейдеров. Ваши накопления могут обесцениться на 20-30% за неделю, а могут на столько же вырасти", — говорит Звездин.

Это значит, что криптовалюта не может являться альтернативой банковскому депозиту и облигациям. Но по части риска, альтернативы этим инструментам нет. Разве только недвижимость, которая может дать в среднем, 4% доходности, при условии последующей сдачи этого жилья, объясняет финансист.

Если хочется приумножить свои сбережения, то придется использовать рисковые инструменты. К таким относятся, например, биржевые индексные фонды. С их помощью можно получить адекватно сбалансированный портфель и не попасть в секторальную переоценку, считает Звездин.

Он рекомендует для инвестирования в биржевые фонды следующую пропорцию: 70% индекс SP500, 15% индекс Мосбиржи, 15% любой азиатский индекс.