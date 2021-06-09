МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Несмотря на то, что ФРС систематически добавляет долларов в систему, долларовая инфляция продолжает разгоняться. Однако это не причина для отказа от хранения сбережений в этой валюте, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.

"Дело в том, что хорошей альтернативы доллару, с точки зрения сохранения своих средств, пока еще нет. Кроме того, финансовые инструменты, например, биржевые индексные фонды чаще всего торгуются в долларе", — аргументирует эксперт.

Но если же вы совсем не уверены в долларе, можно рассмотреть рынок криптовалюты. Однако этот актив не так просто приобрести и вывести в рубли с большими капиталами.

Капиталисты всех стран, объединяйтесь. Удастся ли обвалить доллар? криптовалюты больше спекулятивный инструмент и не могут рассматриваться как способ накопления и хранения больших капиталов, подчеркивает аналитик.

"Курсовая разница криптовалют подчас поражает даже бывалых биржевых трейдеров. Ваши накопления могут обесцениться на 20-30% за неделю, а могут на столько же вырасти", — говорит Звездин.

Это значит, что криптовалюта не может являться альтернативой банковскому депозиту и облигациям. Но по части риска, альтернативы этим инструментам нет. Разве только недвижимость, которая может дать в среднем, 4% доходности, при условии последующей сдачи этого жилья, объясняет финансист.

Если хочется приумножить свои сбережения, то придется использовать рисковые инструменты. К таким относятся, например, биржевые индексные фонды. С их помощью можно получить адекватно сбалансированный портфель и не попасть в секторальную переоценку, считает Звездин.

Он рекомендует для инвестирования в биржевые фонды следующую пропорцию: 70% индекс SP500, 15% индекс Мосбиржи, 15% любой азиатский индекс.