МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Американский эксперт Крис Осборн (Kris Osborn) в своей статье рассказал, как НАТО будет "сокрушать" Россию в случае военного конфликта, сообщила Lenta.ru.

Автор считает, что США, вероятно, задействуют весь арсенал НАТО. Минобороны США придется наладить скоординированную работу между целыми боевыми платформами.

Как пример, польский военный самолет, при виде российских кораблей в Балтийском море, направляет их координаты эсминцу США, который, в свою очередь, идет навстречу и атакует российские суда противокорабельными ракетами. По словам эксперта, именно такая тактика "припасена" у Пентагона и его союзников на случай военных действий.

Отмечается, что при военной операции такого рода используют искусственный интеллект и сетевое взаимодействие. Только в этом случае есть шансы на победу. Эксперт уверен, что для достижения стратегического преимущества важно быстро определять цели и тут же атаковать их.

Осборн заключил, что Соединенные Штаты планируют расширение программы обмена данными, чтобы включить в нее союзников по Альянсу. Синхронизация различных систем связи — общая задача, стоящая перед военными.

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